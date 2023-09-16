Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «BB+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «BB+».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в сообщении агентства указывается, что прогноз рейтинга подтвержден как «позитивный».
По оценкам Fitch, рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким уровнем государственного долга среди сопоставимых стран и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.
При этом агентство отмечает сохранение высокой зависимости экономики страны от углеводородного сектора; высокий уровень долларизации банковской системы; недостаточный уровень предсказуемости экономической политики.
«Позитивный» прогноз отражает усиление внешних и фискальных резервов из-за более высоких, чем заложено в бюджете, цен на энергоносители, а также большее ограничение расходов.
По оценкам Fitch, высокие на энергоносители еще больше укрепляют суверенный баланс Азербайджана. «Профицит счета текущих операций снизится до 19% ВВП в 2023 году, но останется самым высоким в категории «BB». Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах профицит будет выражаться двузначными показателями, несмотря на некоторое снижение цен на нефть по сравнению с 2022 годом (доходы от нефти и газа составляют 90% от общего объема экспорта). Поэтому мы прогнозируем, что суверенные активы в иностранной валюте увеличатся до $68 млрд в 2023 году, при этом 82% будет сформировано за счет активов Госнефтефонда (ГНФАР), что отражает все еще высокие доходы от энергетики и восстановление инвестиционного портфеля. Мы прогнозируем, что чистая позиция суверенных активов Азербайджана увеличится на 14 процентных пунктов - до 63% ВВП в 2023 году и до 72% к 2025 году, что станет самым высоким показателем среди сопоставимых стран», - подчеркивает агентство.
Fitch прогнозирует, что общий государственный долг Азербайджана в 2023 году увеличится в 2023 году до 21,4% ВВП, что является самым низким показателем среди сопоставимых стран. При этом агентство отмечает, что внешний долг страны в первом полугодии 2023 года сократился с $6,4 млрд до $6,2 млрд (8,3% ВВП).
Fitch отмечает стабильное улучшение показателей банковского сектора Азербайджана. При этом в агентстве считают, что банковский сектор Азербайджана остается слабым, о чем свидетельствует рейтинг «b» по индикатору оценки Fitch. Необслуживаемые кредиты на июля 2023 года составляют 3,5% (3,8% на конец 2022 года), что было связано с сильным ростом кредитования. Адекватность капитала первого уровня составляет 17,8%, долларизация по вкладам и депозитам снизилась в июле до 42% с 60,4% в первом полугодии 2020 года, сектор остается прибыльным, доля кредитов в инвалюте сократилась до 19% с 35% на конец первого полугодия 2022 года.
В Fitch считают, что геополитические риски, связанные с конфликтом с Арменией, остаются высокими, поскольку после войны 2020 года периодически происходят военные столкновения. «США и ЕС поддержали мирные переговоры, но политического урегулирования достигнуто не было. Ситуация вокруг Лачинской дороги обострило трения с Арменией. Недавно Азербайджан и Армения сообщили о наращивании войск у своих границ. Fitch полагает, что в случае военного конфликта с Арменией боевые действия в основном будут ограничены (регионом Карабаха – ИФ), а более широкие макроэкономические последствия для Азербайджана будут ограничены», - подчеркивает агентство.
По оценкам агентства, снижение цен на энергоносители, изменение экономической политики, которые могут снизить внешние резервы, являются факторами, которые могут привести к понижению кредитных рейтингов Азербайджана.
В то же время дальнейшее укрепление внешнего баланса, например из-за высоких цен на энергоносители, повышение эффективности и предсказуемости экономической политики Азербайджана, являются факторами, которые могут привести к повышению кредитного рейтинга страны.
А.Азизов
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