Тайвань намерен отстаивать демократию - глава администрации китайской провинции

Тайвань не поступится своими демократией и суверенитетом, заверила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.
"Общество Тайваня не примет никакое соглашение, которое будет идти вразрез с национальным суверенитетом и демократией", - сказала она журналистам.
Она добавила, что невозможно достичь реального мира до тех пор, пока Пекин не откажется от применения силы для того, чтобы поставить остров под свой контроль.
Это стало ее ответом на заявление председателя партии Гоминьдан У Дуньи о том, что в случае прихода к власти в результате победы на выборах он намерен добиваться мирного соглашения с материковой частью страны.
Цай Инвэнь, чья Демократическая прогрессивная партия проиграла на выборах в местные органы власти в ноябре прошлого года, выступает за сохранение существующего статус-кво и разрешение противоречий с материковой частью мирными методами на основе уважение демократических ценностей Тайваня.
Выборы главы тайваньской администрации намечены на 2020 год.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»