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Дальнее зарубежье 22.02.2019 14:57

Британская газета The Times должна разъяснить действия своей сотрудницы, нарушившей российское миграционное законодательство - МИД РФ

В МИД РФ ждут разъяснений от британской газеты The Times в связи с нарушением миграционного законодательства России журналисткой издания Джэнис Тернер.

"Согласно имеющейся информации, британская подданная г-жа Тернер Джэнис Смит находилась в России, заявив целью своей поездки "туризм". Г-жа Тернер не оформила журналистскую визу и аккредитацию, которые служат организационно-правовым основанием для профессиональной деятельности. Въезд на территорию России был осуществлен на основе однократной туристической визы. Следовательно, заниматься журналистской деятельностью г-жа Тернер права не имела", - говорится на официальной странице МИД РФ в Фейсбуке.

Как пояснили во российском внешнеполитическом ведомстве, "14 февраля на сайте британского издания The Times опубликована статья Дж.Тернер под заголовком "Москва - сверкающий город, утративший душу"".

"Возникает резонный вопрос: если г-жа Тернер находилась в Москве как туристка, то почему газета The Times публикует этот материал как статью своей корреспондентки? Если же Дж.Тернер посещала Москву по редакционному заданию, то почему ей не оформили журналистскую визу, как и полагается в подобных случаях?" - добавили в МИД РФ.

"Ждём разъяснений от британского издания", - отметили на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БРИТАНИЯ, ЖУРНАЛИСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]