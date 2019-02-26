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Дальнее зарубежье 26.02.2019 13:54

Зариф выступает за усиление позиций МИД Ирана во внешней политике

Джавад Зариф надеется, что его внезапная отставка послужит сигналом для восстановления истинных позиций МИД Ирана во внешней политике страны.

"Я рад работать со всеми вами и надеюсь, что моя внезапная отставка послужит звоночком для того, чтобы были восстановлены реальные и законные позиции министерства иностранных дел во внешней политике Ирана", - цитирует во вторник государственное информационное агентство ИРНА слова Дж.Зарифа, который обращается к сотрудникам внешнеполитического ведомства.

Накануне на своей странице в Instagram Дж.Зариф сообщил, что уходит в отставку. Также он попросил прощения у сограждан за недочёты, допущенные, по его словам, за время работы на посту главы МИД.

ИРНА отмечает, что Дж.Зариф объявил об уходе с поста главы МИД после того, как не был приглашен на встречу в Тегеране с президентом Сирии Башаром Асадом.

Вслед за заявлением Дж.Зарифа источники сообщили, что ряд высокопоставленных и рядовых дипломатов решили также уйти из министерства, если отставка Дж.Зарифа будет принята.

Во вторник парламент страны рассмотрит вопрос об отставке министра иностранных дел Исламской республики. Иранские СМИ сообщили во вторник, что пока не ясно, согласится ли президент Хасан Рухани на уход Дж.Зарифа с поста министра.

Дж.Зариф возглавляет внешнеполитическое ведомство с августа 2013 года. Он считается сторонником либерального крыла иранских политиков наряду с президентом Ирана. Среди бесспорных успехов Дж.Зарифа называют достижение договоренности с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

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Тэги: ИРАН, МИД, ГЛАВА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]