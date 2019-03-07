Amazon закроет временные торговые точки в США

Американская компания Amazon.com Inc. планирует закрыть все временные торговые точки на территории США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя компании.

По словам некоторых сотрудников таких точек, их закрытие планирует к концу следующего месяца.

Всего в США открыты 87 временных торговых точек Amazon в 21 штате. Эти небольшие площадки размещаются в торговых центрах или внутри крупных универмагов, и в них покупатели могут ознакомиться с продукцией компании - колонками с виртуальным помощником, планшетами и электронными книгами Kindle. Amazon экспериментирует с таким форматом магазинов с 2014 года.

Вместе с тем Amazon расширяет свою сеть книжных магазинов, а также так называемых "четырехзвездочных магазинов", в которых продаются товары, получившие рейтинг выше 4 звезд в онлайн-магазине Amazon.

Акции Amazon дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $831 млрд.