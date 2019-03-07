Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2019 16:44

Amazon закроет временные торговые точки в США

Американская компания Amazon.com Inc. планирует закрыть все временные торговые точки на территории США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя компании.

По словам некоторых сотрудников таких точек, их закрытие планирует к концу следующего месяца.

Всего в США открыты 87 временных торговых точек Amazon в 21 штате. Эти небольшие площадки размещаются в торговых центрах или внутри крупных универмагов, и в них покупатели могут ознакомиться с продукцией компании - колонками с виртуальным помощником, планшетами и электронными книгами Kindle. Amazon экспериментирует с таким форматом магазинов с 2014 года.

Вместе с тем Amazon расширяет свою сеть книжных магазинов, а также так называемых "четырехзвездочных магазинов", в которых продаются товары, получившие рейтинг выше 4 звезд в онлайн-магазине Amazon.

Акции Amazon дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $831 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, AMAZON, МАГАЗИНЫ, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Глава Amazon обвинил National Inquirer в шантаже с личными фотографиями Оборот платформы Amazon для B2B достиг $10 млрд в пересчете на годовые темпы Компания Amazon ввела запрет на использование своей сети в качестве прокси Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов и злоупотреблении почтовой службой США Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет Голосовой помощник Amazon Alexa доступен для пользователей iPhone

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]