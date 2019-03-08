Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в пятницу в 16:45 мск после пятидневного совместного полета в составе Международной космической станции (МКС) успешно приводнилась в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ранее в пятницу корабль отстыковался от МКС.
После пятичасового автономного полета он, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошел с орбиты. В плотных слоях атмосферы над спускаемой капсулой раскрылись парашюты, и она затем совершила мягкое приводнение в 200 милях от побережья штата Флорида.
В ближайшее время спускаемая капсула, которая доставила 136 кг груза, в частности, результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС, будет поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX с помощью крана.
Вместе с кораблем на Землю вернулся находившийся на его борту облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.
Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта.
Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который помимо прочего оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.
Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восьмью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.
После этого корабль будет сертифицирован NASA для полетов астронавтов на МКС.
В случае успеха уже этим летом США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.
Принадлежащая Илону Маску частная компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд. Компания имеет также контракт с NASA в размере $2 млрд на 20 запусков корабля в варианте космического "грузовика".
В настоящее время корпорация Boeing в рамках контракта с NASA на сумму $4,2 млрд также работает над созданием пилотируемого корабля, который называется CST-100 Starliner. Пилотируемый полет корабля планируется совершить в августе 2019 года. Перед этим также состоятся два пуска с испытанием работы его системы аварийного спасения. Первый из них должен состояться в апреле текущего года. В отличие от спускаемого корабля компании SpaceX, который приводняется в океане, спускаемый корабль CST-100 Starliner будет приземляться на сушу в западной части США.
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