Баку и Тегеран обсудили совместную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Иран обсудил в субботу вопросы совместного противостояния международным террористическим угрозам, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили вопросы совместной борьбы с угрожающим региональной безопасности ИГИЛ и другими террористическими группировками», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам повестки двусторонних азербайджано-иранских отношений. Э.Мамедъяров информировал А.Шахмани о реализуемых в регионе экономических проектах.

Глава МИД Азербайджана также провел переговоры с председателем Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани, подчеркнувшего, что иранский парламент оказывает поддержку развитию двусторонних отношений с Баку.

На состоявшихся в рамках официального визита в Иран встречах Э.Мамедъяров информировал своих собеседников о ситуации в переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Иранская сторона, в том числе президент Хасан Рухани, подчеркнули, что Тегеран поддерживает мирное, путем ведения переговоров, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Р.Бабаев