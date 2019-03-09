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Внешняя политика 09.03.2019 20:30

Баку и Тегеран обсудили совместную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Иран обсудил в субботу вопросы совместного противостояния международным террористическим угрозам, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили вопросы совместной борьбы с угрожающим региональной безопасности ИГИЛ и другими террористическими группировками», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам повестки двусторонних азербайджано-иранских отношений. Э.Мамедъяров информировал А.Шахмани о реализуемых в регионе экономических проектах.

Глава МИД Азербайджана также провел переговоры с председателем Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани, подчеркнувшего, что иранский парламент оказывает поддержку развитию двусторонних отношений с Баку.

На состоявшихся в рамках официального визита в Иран встречах Э.Мамедъяров информировал своих собеседников о ситуации в переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Иранская сторона, в том числе президент Хасан Рухани, подчеркнули, что Тегеран поддерживает мирное, путем ведения переговоров, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]