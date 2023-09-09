Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился в субботу с делегацией ВС Ирана во главе с генерал-майором Мохаммедом Ахади, находившейся с визитом в Баку, сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи Гурбанов подчеркнул широкий потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по многим направлениям, в том числе и в военной сфере.

Затем в Департаменте международного военного сотрудничества состоялось 3-е заседание "Совместной комиссии" по сотрудничеству в военной сфере между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Вооружённых Сил Ирана.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, организации взаимных визитов военных представителей обеих стран и другим вопросам, отмечается в сообщении.

В.Алиев