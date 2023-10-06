Алиев анонсировал встречи в формате «3+3»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша, собеседники обсудили ситуацию в регионе и транспортные проекты.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера, Алиев, касаясь ситуации в регионе, выразил важность решения региональных вопросов с участием стран региона.

«В этой связи он отметил, что Азербайджан является инициатором формата сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран), а тот факт, что в ближайшее время состоятся встречи в этом формате, он оценил как позитивный шаг», - отмечается в информации.

Президент на встрече также подчеркнул, что реализация ряда приграничных инфраструктурных проектов будут способствовать развитию дружеских отношений с Ираном.

В этой связи Алиев заявил, что Азербайджан продолжает деятельность, связанную с созданием транспортных коридоров. В частности, он меры, предпринимаемые в этом направлении на границе Азербайджана и Ирана в Зангиланском направлении.

Алиев также подчеркнул, что строительство автомобильных и железных дорог, которые соединяют две страны, имеют большое значение для региона, это послужит стабильности и сотрудничеству во всем регионе.

Глава государства отметил и важность работы, проводимой в направлении развития транспортного коридора «Север-Юг» и дальнейшего расширения пропускной способности коридора.

«Отметив, что повестка азербайджано-иранских двусторонних отношений охватывает не только транспортную сферу, но и более широкие сферы, президент Азербайджана высоко оценил деятельность межправкомиссии с Ираном и отметил, что во всех сферах достигнуты хорошие результаты», - указывается в информации.

Базрпаш, в свою очередь, отметил, что страны и народы региона имеют глубокие исторические и культурные связи друг с другом, заявил, что мир на Южном Кавказе создаст большие перспективы для региона.

Х.Насирзаде