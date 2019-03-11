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Дальнее зарубежье 11.03.2019 14:02

Палестинская администрация вдвое сократит выплаты гражданским служащим за февраль

Палестинская национальная администрация (ПНА) выплатит вдвое меньше денежных средств служащим общественного сектора за февраль 2019 года из-за действий Израиля, передает в понедельник палестинское агентство МААН.

По словам палестинского министра финансов Шукри Бшары, служащие получат лишь 50% заработной платы за февраль после того, как Израиль заявил об удержании части налогов и сборов, которые взимают израильские власти.

"Ш.Бшара заявил, что те служащие, которые получают зарплату в размере менее 2 тыс. шекелей (около $550 - ИФ), получат денежные средства в полном размере, однако остальные служащие получат 50% заработной платы за февраль", - отмечает агентство МААН.

Помимо этого, в ПА приняли решение временно прекратить прием на работу новых сотрудников.

В середине февраля власти Израиля объявили об удержании 502 млн шекелей ($138 млн - ИФ) налоговых поступлений. Эта сумма равняется выплатам семьям убитых или заключенных в израильские тюрьмы палестинцев.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]