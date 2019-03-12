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ТЭК 12.03.2019 15:51

Цены на нефть ускорили рост, Brent поднялась выше $67 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов во вторник на опасениях падения добычи в Венесуэле.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 подорожали на $0,53 (0,8%) - до $67,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,42 (0,74%) - до $57,21 за баррель.

Как сообщалось, производство нефти в Венесуэле упало из-за проблем с энергоснабжением. По словам источников агентства Bloomberg, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.

Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются пятый день подряд, из-за чего не работает множество предприятий.

"Экспорт нефти из Венесуэлы находится под давлением, - отмечает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. - Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние заявления Саудовской Аравии о намерении существенно ограничить поставки в апреле".

Накануне представитель Саудовской Аравии на условиях анонимности сообщил, что в апреле страна планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем. При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с.

Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]