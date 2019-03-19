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Дальнее зарубежье 19.03.2019 16:27

Негативное отношение США к продлению ДСНВ может привести к исчезновению ограничителей в ракетно-ядерной сфере - МИД РФ

Негативная позиция США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) открывает перспективу полного исчезновения в отношениях РФ и США каких-то контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", - подчеркивается в комментарии.

На Смоленской площади подчеркнули, что продление ДСНВ отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества.

"Однако для этого необходимо урегулировать проблему с нелегитимным односторонним выводом Вашингтоном из засчета Договора порядка сотни средств СНВ под предлогом их якобы "переоборудования", результаты которого мы уже несколько лет не можем подтвердить, как того требует соглашение", - говорится в комментарии.

Действие договора СНВ истекает в 2021 году.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ДСНВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]