Негативное отношение США к продлению ДСНВ может привести к исчезновению ограничителей в ракетно-ядерной сфере - МИД РФ

Негативная позиция США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) открывает перспективу полного исчезновения в отношениях РФ и США каких-то контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", - подчеркивается в комментарии.

На Смоленской площади подчеркнули, что продление ДСНВ отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества.

"Однако для этого необходимо урегулировать проблему с нелегитимным односторонним выводом Вашингтоном из засчета Договора порядка сотни средств СНВ под предлогом их якобы "переоборудования", результаты которого мы уже несколько лет не можем подтвердить, как того требует соглашение", - говорится в комментарии.

Действие договора СНВ истекает в 2021 году.