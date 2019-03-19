Зеленский, возможно, нашел замену Климкину на случай своей победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями поинтересовался их мнением по поводу возможного назначения в случае своей победы на выборах министром иностранных дел Александра Данилюка, с апреля 2016 года по июнь 2018 года возглавлявшего Минфин.
"Кстати, как вам (Александр Данилюк - ИФ) - хороший министр иностранных дел? Я просто спрашиваю, просто интересно", - сказал, указывая на сидящего рядом экс-министра финансов, В.Зеленский на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве.
Согласно видеозаписи в блоге СУП, кандидат в президенты заговорил об этом, отвечая на вопрос о своих первых шагах в случае избрания президентом. Он подчеркнул, что первым шагом является назначение сильной команды как минимум на те посты, которые входят в полномочия президента: СБУ, Генпрокуратуры, МИД.
"Мы Сашу, как министра финансов, очень любим", - добавил В.Зеленский.
В то же время на уточняющий вопрос он не подтвердил, что намерен назначить А.Данилюка главой МИД. "Это не для official. Это так, между собой", - отшутился кандидат.
Сам А.Данилюк, называющий себя независимым советником В.Зеленского, в ходе обсуждения этого вопроса улыбался и воздержался от комментариев.
Нынешний глава МИД Украины Павел Климкин занимает должность с 19 июня 2014 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»