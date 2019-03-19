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Регион 19.03.2019 16:53

Президент Грузии видит необходимость в начале высокого политического диалога по Абхазии и Южной Осетии - пресс-секретарь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что по вопросу Абхазии и Южной Осетии должен быть создан новый формат, который позволит вести высокий политический диалог, заявила на брифинге во вторник представитель президента Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, в рамках существующих форматов такой возможности нет, там обсуждаются технические вопросы.

"Пока, на этом этапе, не могу сказать, кто будет участвовать в новом формате. На этом этапе рассматривается вопрос, что должен быть разработан такой формат", - заявила Х.Моисцрапишвили.

Отвечая на вопрос о том, не станет ли новый формат альтернативой существующему формату Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, представитель президента Грузии отметила, что новый формат не будет альтернативой чего-либо.

"Президент Грузии считает, что должны быть использованы все существующие форматы, но, по ее мнению, женевский формат не отвечает тем требованиям, которые сегодня нужны Грузии. Высокий политический диалог не ведется в формате переговоров в Женеве", - заявила пресс-спикер президента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЮЖОСЕТИЯ/АБХАЗИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]