Президент Грузии видит необходимость в начале высокого политического диалога по Абхазии и Южной Осетии - пресс-секретарь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что по вопросу Абхазии и Южной Осетии должен быть создан новый формат, который позволит вести высокий политический диалог, заявила на брифинге во вторник представитель президента Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, в рамках существующих форматов такой возможности нет, там обсуждаются технические вопросы.

"Пока, на этом этапе, не могу сказать, кто будет участвовать в новом формате. На этом этапе рассматривается вопрос, что должен быть разработан такой формат", - заявила Х.Моисцрапишвили.

Отвечая на вопрос о том, не станет ли новый формат альтернативой существующему формату Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, представитель президента Грузии отметила, что новый формат не будет альтернативой чего-либо.

"Президент Грузии считает, что должны быть использованы все существующие форматы, но, по ее мнению, женевский формат не отвечает тем требованиям, которые сегодня нужны Грузии. Высокий политический диалог не ведется в формате переговоров в Женеве", - заявила пресс-спикер президента.