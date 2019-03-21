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Дальнее зарубежье 21.03.2019 11:52

Генсек НАТО: мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе

У НАТО нет планов размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО готовится жить в мире, в котором больше нет ДРСМД", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".

"Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. НАТО продолжит осуществлять надежное и эффективное сдерживание и оборону", - отметил он.

"Однако мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - заявил генсек НАТО.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЕВРОПА, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]