Генсек НАТО высоко оценил разгром коалицией последнего оплота ИГ в Сирии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал в субботу победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Освобождение последней территории, удерживаемой ИГ, является замечательным достижением глобальной коалиции", - написал Й.Столтенберг в своем "Твиттере". "НАТО остается приверженной нашей общей борьбе с терроризмом", - добавил он. Как сообщалось, ополченцы из Сирийских демократических сил объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" в населенном пункте Багуз.