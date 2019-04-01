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Дальнее зарубежье 01.04.2019 21:40

Президент Грузии считает, что перспектив улучшения отношений с РФ пока нет

Взаимоотношения Грузии и России заморожены, и на данном этапе стороны могут попытаться лишь не ухудшать обстановку, заявила в понедельник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью немецкому журналу "Шпигель".

"Хорошо то, что Россия не смогла даже на сантиметр заставить Грузию свернуть со своего курса, ведущего в сторону НАТО и Европы. (...) Плохо то, что ситуация заморожена. Мы можем попытаться сделать все, чтобы (положение дел) не ухудшилось. Россия не может изменить Грузию, а Грузия не может изменить положение дел на оккупированных территориях (в Абхазии и Южной Осетии)", - заявила С.Зурабишвили, комментируя вопрос о том какие отношения сейчас у Грузии с Россией.

Комментируя мнение журналиста о том, что в свое время в ранге министра иностранных дел Грузии она успешно вела переговоры с Россией, в частности, по вопросу вывода военных баз из Грузии, президент заявила, что "тогда это была другая Россия".

По мнению С.Зурабишвили, на тот период Россия "во многом была более прагматичной".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]