Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 4 апреля в Брюсселе, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«16-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС пройдет 4 апреля в Брюсселе. Азербайджанскую делегацию возглавит глава МИД Эльмар Мамедъяров. Со стороны ЕС в заседании примут участие глава дипломатии Федерика Могерини, член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении, Йоханнес Хан», - отмечается в сообщении.

На заседании будут обсуждаться вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вопросы повестки дня Азербайджан-ЕС, переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, Приоритеты партнерства и др.

Ф.Исазаде