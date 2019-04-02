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Внешняя политика 02.04.2019 13:22

Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 4 апреля в Брюсселе

Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 4 апреля в Брюсселе, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«16-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС пройдет 4 апреля в Брюсселе. Азербайджанскую делегацию возглавит глава МИД Эльмар Мамедъяров. Со стороны ЕС в заседании примут участие глава дипломатии Федерика Могерини, член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении, Йоханнес Хан», - отмечается в сообщении.

На заседании будут обсуждаться вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вопросы повестки дня Азербайджан-ЕС, переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, Приоритеты партнерства и др.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]