Нефтедобыча в Азербайджане будет увеличиваться до 2022г, потом до 2028г будет наблюдаться постепенное сокращение добычи - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает увеличения добычи нефти в Азербайджане к 2022 году, отметил представитель агентства Дмитрий Маринченко.

"Мы считаем, что добыча нефти в Азербайджане будет увеличиваться до 2022 года за счет роста добычи конденсата. Но затем до 2028 года добыча постепенно будет сокращаться», - сказал Дм.Маринченко в четверг в Баку на ежегодной конференции Fitch по Азербайджану.

В целом Fitch ожидает, что суточная добыча нефти и конденсата в Азербайджане к 2022 году достигнет 880 тыс. баррелей, но затем до 2028 года будет постепенно снижаться до 860-870 тыс. баррелей.

По его словам, добыча газа в Азербайджане с 2019 года будет увеличиваться за счет Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. При этом он подчеркнул, что добыча газа будет увеличиваться в Азербайджане и держаться на стабильном уровне до 2026 года.

По данным Госкомстата, добыча нефти в Азербайджане в 2018 году составила 38,758 млн тонн. По прогнозам Минэнерго, добыча нефти в стране в 2019 году прогнозируется в объеме 37 млн 989,8 тыс. тонн.

По оценкам правительства, в 2020-2021гг будет наблюдаться рост добычи нефти, объемы которой превысят 39 млн тонн.

Согласно прогнозам правительства, к 2023 году добыча газа в Азербайджане достигнет 45 млрд кубометров против 30,6 млрд кубометров в 2018 году.

А.Мамедов