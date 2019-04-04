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Внешняя политика 04.04.2019 19:15

Азербайджан является важным партнером для ЕС - Могерини

Переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС могут быть завершены к середине мая, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

«Если мы начнем вовремя последний этап, то действительно сможем завершить переговоры по соглашению, и оно будет согласовано в преддверии 10-й годовщины «Восточного партнерства» в середине мая», - сказал Й.Хан в четверг в Брюсселе по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе он.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что Азербайджан является важным партнером для ЕС. «В настоящее время мы находимся на важной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Мы надеемся, что это финальная часть обсуждений нашего нового двухстороннего соглашения о сотрудничестве»,- добавила она.

Ф.Могернии выразила надежду, что это соглашение «расширит и углубит взаимоотношения и пойдет на пользу гражданам ЕС и Азербайджана».

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что стороны близки к завершению переговоров по соглашению. По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров. «Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями», - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд «круглых столов» и видео-конференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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