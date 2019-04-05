Добыча нефти в РФ в 2019г будет на уровне 2018г или чуть выше, если не будет продлена сделка ОПЕК+

Добыча нефти в России в 2019 году будет на уровне 2018 года или чуть выше, если не будет принято решение о продлении сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"В этом году мы ожидаем добычу где-то примерно на уровне прошлого года или может даже несколько больше, учитывая, что база прошлого года это 556-560 млн тонн. Это оценка исходя из существующих данных. Мы не можем сейчас спрогнозировать второе полугодие, решение о сделке принято на первое полугодие", - сказал министр.
Говоря о том, каковы будут капиталовложения российских нефтяников в этом году, он сказал: "Мы ожидаем примерно на этом же уровне, может быть даже больше. В пределах 1,5 трлн рублей если говорить о нефтяной отрасли, если в целом говорить о топливно-энергетической отрасли, у нас будет около 5 трлн рублей инвестиций", - сказал А.Новак.
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