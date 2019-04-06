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Карабахский конфликт 06.04.2019 09:38

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве с участием российской стороны

Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта пройдет в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров.

«В самое ближайшее время (мы уже договорились) будет объявлено о встрече на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей. Я думаю, Сергей Викторович (Лавров – ИФ) тоже будет принимать участие», - отметил Э.Мамедъяров в интервью «Москва-Баку».

Он отметил необходимость достижения подвижек в разрешении армяно-азербайджанского конфликта.

«Общее понимание - что надо в нагорно-карабахском урегулировании двигаться, по-другому уже невозможно», - подчеркнул министр.

По словам Э.Мамедъярова, на состоявшейся в пятницу в Москве (после заседания СМИД СНГ) встрече с российским коллегой С.Лавровым он обсудил как двусторонние отношения, так и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«Я думаю, все зависит от ситуации, что мы получим в итоге. Конечно, объективности ради, когда Сергей Лавров говорит, что он хочет встретиться и со мной, и с Зограбом Мнацаканяном, это хорошо, потому что Россия – это тяжелая артиллерия. С Россией мы находимся рядом, к тому же в стратегическом партнерстве. И если глава МИД России решил положить свой вес на чашу весов для того, чтобы понять происходящую сейчас ситуацию (и мы сейчас разбирали ситуацию по нюансам), дай Бог, чтобы получилось», - сказал глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]