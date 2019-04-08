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СНГ 08.04.2019 13:03

Зеленский: дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на стадионе "Олимпийский"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему какие угодно вопросы", - сказал В.Зеленский в видеообращении на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук в понедельник

"Я думаю, что у народа Украины за 5 лет много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, какой именно вопрос ты хочешь задать Порошенко", - сказал В.Зеленский.

Кандидат в президенты, в частности, хочет узнать у П.Порошенко, "когда начнутся посадки, почему не за решеткой Свинарчуки?" (фигурант расследования о разворовывании в ГК "Укроборонпром", экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее имел фамилию Свинарчук, и его сын Игорь).

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]