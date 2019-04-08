Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему какие угодно вопросы", - сказал В.Зеленский в видеообращении на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук в понедельник
"Я думаю, что у народа Украины за 5 лет много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, какой именно вопрос ты хочешь задать Порошенко", - сказал В.Зеленский.
Кандидат в президенты, в частности, хочет узнать у П.Порошенко, "когда начнутся посадки, почему не за решеткой Свинарчуки?" (фигурант расследования о разворовывании в ГК "Укроборонпром", экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее имел фамилию Свинарчук, и его сын Игорь).
7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.
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