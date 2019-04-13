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СНГ 13.04.2019 11:40

Зеленский настаивает на дебатах с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пояснил, что во время телефонной перепалки с президентом Петром Порошенко в эфире телеканала "1+1" он был самим собой и отстаивал достигнутую между политиками договоренность о том, что дебаты перед вторым туром выборов президента Украины состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Честно говоря, меня интересует только реакция украинского общества. И мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, какой я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не меняю правила, пытаюсь так делать, пытаюсь, как мне сказал господин президент, быть мужиком. Поэтому я стоял на своем", - сказал В.Зеленский в комментарии "Радио Свобода" в пятницу в Париже, где встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщалось, вечером 11 апреля президент П.Порошенко неожиданно появился в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" и пригласил В.Зеленского на дебаты в студию.

В.Зеленский вышел в эфир по телефону и сообщил, что улетел в Париж для встречи с президентом Франции, о чем известно П.Порошенко. Он напомнил, что пригласил действующего президента на дебаты на 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Затем П.Порошенко отметил, что 11 апреля команде В.Зеленского была "поставлена позиция", что в последнее воскресенье (14 апреля - ИФ), когда "еще можно проводить дебаты", он ждет В.Зеленского на НСК "Олимпийский".

В ответ на это В.Зеленский заявил: "Во-первых, нашей команде никто не будет ставить позиций. И сейчас закончил я - 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка, до свидания". После этого он завершил разговор.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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