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Дальнее зарубежье 16.04.2019 10:45

В КНДР рассчитывают на строительство автомобильного моста через границу с РФ - депутат Тайсаев

Возведение моста между РФ и КНДР может послужить росту товарооборота между странами и увеличению туристического потока, сказал "Интерфаксу" координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев

"Вопрос строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманную между РФ и КНДР поднимался на всех уровнях, на всех встречах, где мы были", - сказал К.Тайсаев во вторник.

Он отметил, что "проект моста обсуждался уже достаточно давно, но в связи с нехваткой средств был приостановлен".

По словам К.Тайсаева, "мост просто необходим, чтобы и товарооборот увеличился, и туристический бизнес развивался другими темпами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КНДР, МОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]