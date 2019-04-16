В КНДР рассчитывают на строительство автомобильного моста через границу с РФ - депутат Тайсаев

Возведение моста между РФ и КНДР может послужить росту товарооборота между странами и увеличению туристического потока, сказал "Интерфаксу" координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев

"Вопрос строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманную между РФ и КНДР поднимался на всех уровнях, на всех встречах, где мы были", - сказал К.Тайсаев во вторник.

Он отметил, что "проект моста обсуждался уже достаточно давно, но в связи с нехваткой средств был приостановлен".

По словам К.Тайсаева, "мост просто необходим, чтобы и товарооборот увеличился, и туристический бизнес развивался другими темпами".