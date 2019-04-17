Азербайджан полностью поддерживает китайскую инициативу «Один пояс, один путь» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что между Азербайджаном и Китаем существуют хорошие перспективы по сотрудничеству в транспортной сфере.
«Мы инвестируем в модернизацию нашей железнодорожной инфраструктуры. В мае прошлого года мы ввели в эксплуатацию новый Международный торговый порт на Каспии мощностью 15 млн тонн. При необходимости мощность может порта может быть доведена до 25 млн тонн. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию и Европу, является кратчайшим маршрутом для перевозки из Китая в Европу и обратно. В 2018 году по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 19 грузовых составов», - заявил И.Алиев в интервью китайскому информагентству «Синьхуа».
Глава государства отметил, что во время официального визита в Китай в 2015 году были подписаны ряд важных документов. «Среди них был меморандум о взаимопонимании по совместной поддержке по созданию «Экономический пояс Шелковый путь». Азербайджан полностью поддерживает китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Есть очень хорошие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области транспорта», - сказал глава государства.
Президент также сообщил, что Азербайджан, используя свое географическое положение, инвестировал в инфраструктуру и транспортный сектор и таким образом превратил страну в один из международных транспортных центров.
«Наша страна находится на Шелковом пути. Создание современной инфраструктуры является одной из наших ключевых целей. Мы направляем основные инвестиции на строительство дорог, автомагистралей и аэропортов. Через нашу страну проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан активно участвует в обоих проектах и инициировал ряд инициатив в этом направлении»,- сказал И.Алиев.
Касаясь проекта «Один пояс, один путь», И.Алиев отметил: «Я убежден, что геополитика является основой транспортного проекта, объединяющего разные страны. Эти проекты влияют на геополитическую ситуацию, способствуют стабильности и предсказуемости и создают взаимозависимость. Без наших соседей мы не сможем стать транзитной страной. Это цепь государств, и мы находимся на пути с востока на запад и с севера на юг. Таким образом, мы объединяем континенты и страны и строим более предсказуемое будущее».
Б.Рустамбеков
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