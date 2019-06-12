Зеленский 18 июня посетит Берлин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 18 июня примет в берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского, говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба.

Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Другие подробности визита Зеленского в Берлин пока не сообщаются.