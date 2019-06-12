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СНГ 12.06.2019 18:47

Зеленский 18 июня посетит Берлин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 18 июня примет в берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского, говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба.

Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Другие подробности визита Зеленского в Берлин пока не сообщаются.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ФРГ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]