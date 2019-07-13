Замминистра внешнеэкономических дел КНДР вылетел в Москву на переговоры - посольство РФ

Замглавы Министерства внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын отправился в Москву на переговоры, в ходе которых будут подняты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает посольство РФ в Пхеньяне в фейсбуке в субботу.
"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 7 июня в Пхеньяне встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сунан его провожал временный поверенный в делах России в КНДР Александр Востриков, отметили в российской дипмиссии.
Ранее 25 апреля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке. Беседа "тет-а-тет" глав двух государств продолжалась почти два часа. Путин в ходе обстоятельных переговоров обсудил с Ким Чен Ыном шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове, а также поговорил о перспективах развития двусторонних связей.
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