Путин и Пашинян обсудили ряд вопросов в развитие тем саммита СНГ в Ашхабаде

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.

"Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.