Трамп и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом в мире

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином сложности складывающейся в мире эпидемиологической ситуации.
"Только что завершил хороший разговор с председателем КНР Си. Во всех деталях мы обсудили коронавирус, который свирепствует на значительных частях нашей планеты. Китай прошел через это в значительной мере, и хорошо осознает все то, что касается этого вируса. Мы тесно работаем вместе. С большим уважением!", - написал Трамп в твиттере.
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