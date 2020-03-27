Китаю и США необходимо объединять усилия в борьбе с коронавирусом - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил необходимость объединения усилий двух стран в борьбе с коронавирусом.

В сообщении китайского телевидения отмечается, что Си Цзиньпин в этом разговоре выразил желание "продолжать обмениваться информацией и опытом с США".

Ранее в пятницу Трамп написал в твиттере, что в беседе он и председатель КНР "во всех деталях обсудили коронавирус, который свирепствует на значительных частях нашей планеты".

"Китай прошел через это в значительной мере, и хорошо осознает все то, что касается этого вируса. Мы тесно работаем вместе", - отметил Трамп.