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Здравоохранение 27.03.2020 11:41

Китаю и США необходимо объединять усилия в борьбе с коронавирусом - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил необходимость объединения усилий двух стран в борьбе с коронавирусом.

В сообщении китайского телевидения отмечается, что Си Цзиньпин в этом разговоре выразил желание "продолжать обмениваться информацией и опытом с США".

Ранее в пятницу Трамп написал в твиттере, что в беседе он и председатель КНР "во всех деталях обсудили коронавирус, который свирепствует на значительных частях нашей планеты".

"Китай прошел через это в значительной мере, и хорошо осознает все то, что касается этого вируса. Мы тесно работаем вместе", - отметил Трамп.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОРОНАВИРУС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]