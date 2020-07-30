Москва пытается согласовать с Анкарой вопросы межливийского перемирия

Выход на договоренности с Турцией по прекращению огня в Ливии потребует дополнительного времени, стороны обсуждают дислокацию сил на земле к моменту возможного перемирия, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Антон Зайцев.

"Повестка дня этой работы включает множество технических вопросов, которые мы в настоящее время пытаемся согласовать с турецкой стороной. К ним относятся в том числе и дислокация противоборствующих сил на момент объявления перемирия", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.

"Для выработки договоренностей по различным аспектам ливийского урегулирования необходимо прежде всего ориентироваться на мнение самих ливийских протагонистов, непосредственно вовлеченных в противостояние, поэтому выход на окончательные компромиссные договоренности потребует еще какого-то времени", - добавил он.

21-22 июля в Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Ливии.