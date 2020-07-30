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Регион 30.07.2020 21:15

Москва пытается согласовать с Анкарой вопросы межливийского перемирия

Выход на договоренности с Турцией по прекращению огня в Ливии потребует дополнительного времени, стороны обсуждают дислокацию сил на земле к моменту возможного перемирия, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Антон Зайцев.

"Повестка дня этой работы включает множество технических вопросов, которые мы в настоящее время пытаемся согласовать с турецкой стороной. К ним относятся в том числе и дислокация противоборствующих сил на момент объявления перемирия", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.

"Для выработки договоренностей по различным аспектам ливийского урегулирования необходимо прежде всего ориентироваться на мнение самих ливийских протагонистов, непосредственно вовлеченных в противостояние, поэтому выход на окончательные компромиссные договоренности потребует еще какого-то времени", - добавил он.

21-22 июля в Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Ливии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]