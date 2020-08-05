США готовы оказать помощь ливанскому народу - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования всем пострадавшим в результате взрыва в Бейруте и заявил о готовности Соединенных Штатов оказать помощь ливанскому народу.

"Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования всем тем, кто пострадал сегодня в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Мы внимательно следим за событиями и готовы оказать помощь народу Ливана, когда он оправится от этой трагедии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

По его словам, ущерб, нанесенный взрывом, "является дополнительным вызовом во время и без того глубокого кризиса".

"Мы понимаем, что правительство Ливана продолжает расследовать его причины, и с нетерпением ожидаем результатов этих усилий", - сказал госсекретарь.

По данным Минздрава Ливана, взрыв унес жизни 78 человек, около 4 тыс. ранены.