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Дальнее зарубежье 05.08.2020 10:34

США готовы оказать помощь ливанскому народу - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования всем пострадавшим в результате взрыва в Бейруте и заявил о готовности Соединенных Штатов оказать помощь ливанскому народу.

"Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования всем тем, кто пострадал сегодня в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Мы внимательно следим за событиями и готовы оказать помощь народу Ливана, когда он оправится от этой трагедии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

По его словам, ущерб, нанесенный взрывом, "является дополнительным вызовом во время и без того глубокого кризиса".

"Мы понимаем, что правительство Ливана продолжает расследовать его причины, и с нетерпением ожидаем результатов этих усилий", - сказал госсекретарь.

По данным Минздрава Ливана, взрыв унес жизни 78 человек, около 4 тыс. ранены.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЛИВАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]