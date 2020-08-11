Банк Англии готов при необходимости увеличить выкуп активов для поддержки экономики - Рамсден

Банк Англии готов увеличить масштаб программы выкупа активов, если это будет необходимо для стабилизации финансовых рынков или стимулирования экономического роста, заявил заместитель управляющего британского ЦБ Дейв Рамсден в интервью газете The Times.
По его словам, у Банка Англии сохраняется "значительное пространство для маневра" в плане наращивания количественного смягчения, если это потребуется, в том числе, чтобы добиться цели по инфляции.
"В нашем распоряжении есть и другие инструменты", - отметил Рамсден.
Как сообщалось, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% по итогам заседания, прошедшего на прошлой неделе. Объем программы выкупа активов был сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.
Прогнозы ЦБ предполагают, что первоначальное восстановление экономики Великобритании после снятия локдаунов будет более быстрым, чем ожидалось, однако темпы роста ВВП не достигнут уровня четвертого квартала 2019 года до конца 2021 года.
По словам Рамсдена, ключевой фактор, на который будет ориентироваться руководства Банка Англии при принятии дальнейших решений - это темпы роста безработицы.
"Главное - это то, что происходит на рынке труда. Некоторые компании будут разорены, некоторые рабочие места будут потеряны, - заявил он. - Согласно прогнозу Центробанка, безработица на пике составит 7,5%, однако есть риск, что она будет выше".
Многие инвесторы ожидают, что Банк Англии увеличит объем программы выкупа активов на 100 млрд фунтов стерлингов осенью этого года, пишет газета Financial Times.
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