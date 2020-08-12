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Регион 12.08.2020 17:33

Армения обсуждает с РФ вопрос о взаимном открытии границ - вице-премьер

Армянская сторона ведет переговоры с Россией о двустороннем открытии границы в условиях пандемии коронавируса, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в парламенте страны в среду.

"Российская сторона выразила готовность на двустороннее открытие границы. МИД работает по этому вопросу. С Россией ведется работа о двустороннем открытии границы и дальнейшем регулировании", - сказал Авинян.

Вице-премьер также отметил, что, по решению армянского правительства, любой гражданин РФ уже может посетить Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в стране режим ЧП по коронавирусу.

Ранее в среду правительство Армении на внеочередном заседании продлило действие режима чрезвычайного положения по коронавирусу еще на один месяц.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]