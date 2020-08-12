Армения обсуждает с РФ вопрос о взаимном открытии границ - вице-премьер

Армянская сторона ведет переговоры с Россией о двустороннем открытии границы в условиях пандемии коронавируса, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в парламенте страны в среду.
"Российская сторона выразила готовность на двустороннее открытие границы. МИД работает по этому вопросу. С Россией ведется работа о двустороннем открытии границы и дальнейшем регулировании", - сказал Авинян.
Вице-премьер также отметил, что, по решению армянского правительства, любой гражданин РФ уже может посетить Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в стране режим ЧП по коронавирусу.
Ранее в среду правительство Армении на внеочередном заседании продлило действие режима чрезвычайного положения по коронавирусу еще на один месяц.
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