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Регион 15.08.2020 16:47

В МИД РФ надеются на международную поддержку российской инициативы по саммиту "пятерки" с участием ФРГ и Ирана

В МИД России рассчитывают, что российская инициатива о созыве саммита по Ирану получит международную поддержку и будет реализовано.

"Выдвинутое президентом РФ Путиным 14 августа предложение о созыве встречи глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана - это приглашение к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении. Надеемся, что данное предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Медлить нельзя", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства в субботу.

В комментарии, посвященном итогам голосования в СБ ООН по американскому проекту резолюции об оружейном эмбарго против Ирана, который был отвергнут Совбезом, говорится, что такой результат был предсказуем.

"Его (проекта резолюции - ИФ) инициаторы заранее знали, что их затея не пользуется поддержкой. Оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет. Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) вызывает в мире стойкое неприятие", - отмечают на Смоленской площади.

"Результаты голосования (помимо США "за" выступил только один из непостоянных членов СБ ООН) стали для американских коллег напоминанием о том, что международное право существует, а резолюции Совета Безопасности, включая ту, которой был одобрен СВПД, необходимо соблюдать всем, включая Вашингтон, причем во всей полноте, а не только в той части, которая его устраивает. Со своей стороны будем продолжать делать максимум, чтобы не допустить дальнейшего подтачивания Соединёнными Штатами международно-правовых основ современного миропорядка", - говорится в комментарии.

В нем подчеркивается, что решение проблем в регионе Персидского залива должно быть только многосторонним.

"Провал проекта резолюции - наглядное подтверждение, что путь к разрешению накопившихся в зоне Персидского залива противоречий и взаимных претензий лежит не через использование нажимных методов и грубой силы, не через "демонизацию" Ирана. Нужен сосредоточенный поиск эффективных многосторонних решений с непременным участием всех заинтересованных государств, включая и членов СБ ООН, и Иран, и его соседей", - отмечают авторы комментария.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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