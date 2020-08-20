Путин в разговоре с главой Евросовета заявил о контрпродуктивности вмешательства извне в события в Белоруссии - Кремль

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - говорится в сообщении.

"В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии", - отметили в пресс-службе.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое человек погибли. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.

На этом фоне западные страны заявили о намерении в ближайшее время ввести пакет санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных, как считают в ЕС и США, за фальсификацию итогов президентских выборов.