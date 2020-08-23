Помпео на следующей неделе посетит Израиль и ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник должен отправиться с визитами в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных представителей.

В центре внимания будут вопросы договоренности между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений, а также Иран и американская инициатива о восстановлении против Тегерана санкций СБ ООН.

В Израиле Помпео, как ожидается, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. В ОАЭ - с наследным принцем Мухаммедом бен Заедом и министром иностранных дел Абдаллой бен Заедом.

По данным портала, в начале сентября с турне по Ближнему Востоку отправится зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер.

Цель визита - убедить некоторые арабские государства пойти на нормализацию отношений с Израилем по примеру ОАЭ.

По данным Axios, Кушнер посетит Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.