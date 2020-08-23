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Дальнее зарубежье 23.08.2020 10:30

Помпео на следующей неделе посетит Израиль и ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник должен отправиться с визитами в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных представителей.

В центре внимания будут вопросы договоренности между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений, а также Иран и американская инициатива о восстановлении против Тегерана санкций СБ ООН.

В Израиле Помпео, как ожидается, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. В ОАЭ - с наследным принцем Мухаммедом бен Заедом и министром иностранных дел Абдаллой бен Заедом.

По данным портала, в начале сентября с турне по Ближнему Востоку отправится зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер.

Цель визита - убедить некоторые арабские государства пойти на нормализацию отношений с Израилем по примеру ОАЭ.

По данным Axios, Кушнер посетит Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, БЛИЖВОСТОК, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]