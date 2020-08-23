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СНГ 23.08.2020 17:13

Лавров считает перспективным курс на конституционную реформу в Белоруссии

В Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен", - сказал Лавров в воскресенье на форуме "Территория смыслов".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, несколько человека погибли. С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

17 августа в разгар протестов Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции. "Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого показал телеканал "Беларусь 24".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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