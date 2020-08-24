Главы МИД нормандской четверки могут собраться в сентябре - Маас

Встреча министров иностранных дел стран Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться в сентябре, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Он добавил, что участники встречи могут обсудить "формулу Штайнмайера", проведение местных выборов в Донбассе, передачу полномочий на российско-украинском участке границы, а также полномочия военных.
"Для того чтобы мы встретились в Нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны, есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также устройства дополнительных пунктов перехода", - сказал Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.
Маас отметил, что в этом вопросе "уже начали вещи осуществляться" и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.
"То есть если нам удастся и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами федерального канцлера (Германии) и Офисом президента (Украины), тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул глава МИД Германии.
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