Гаджизаде ответил МИД Германии

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем ответе пресс-службе МИД Германии в социальной сети X заявил, что Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет.

Представитель внешнеполитического ведомства также выступил против того, чтобы МИД Германии называл Карабахский регион Азербайджана "Нагорным".

"Армения 30 лет проводила оккупационную политику, превратив регион в "серую зону". Азербайджан полон решимости и способен защитить и реинтегрировать своих армянских жителей. Соответствующие структуры ООН уже приглашены в Карабах для ознакомления с процессом гуманитарной деятельности и разоружения", - написал Гаджизаде.

В.Алиев