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СНГ 26.08.2020 21:27

Зеленский сообщил, что обсудил с Помпео установление режима тишины в Донбассе и ситуацию в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили установление режима прекращения огня в Донбассе.

"Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку", - написал Зеленский в среду вечером в своем аккаунте в Твиттере.

В офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии.

"Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации", - говорится в сообщении.

Президент проинформировал госсекретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Зеленский.

Помпео приветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку со стороны США.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Белоруссии.

"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - подчеркнул Зеленский. Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

"Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОМПЕО, РАЗГОВОР


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