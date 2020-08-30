В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению

Факты продажи или бесплатной поставки вооружения Армении Россией не являются новостью. Несмотря на неоднократные протесты Азербайджана, Россия настойчиво продолжает под разными предлогами обеспечивать свой форпост оружием и боевой техникой. Азербайджан всегда стремился развивать сотрудничество с Россией таким образом, чтобы национальные интересы ни одной из сторон не ущемлялись и обе страны получали взаимную выгоду от этого сотрудничества, иными словами вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. При принятии множества значимых геополитических решений Азербайджан действовал максимально искренне и честно, чтобы защитить упомянутую линию. Но, к сожалению, ряд наших ожиданий от противоположной стороны не оправдался.

Направление Россией большого объема оружия стране-оккупанту сразу после июльской агрессии Армении против нашей страны в Товузском направлении было действительно недопустимо. 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и открыто выразил недовольство и протест Азербайджана. От визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Баку, состоявшегося 25 августа, ожидалось, что действия России против наших национальных интересов будут компенсированы или же будет получено разумное объяснение по этому поводу, однако этого не произошло. Российский министр дал весьма неубедительное объяснение с целью замять факты поставки оружия в Армению, заявив, что Россия якобы отправила некое оборудование и строительные материалы для своей армянской базы. Отвечая 29 августа на вопросы журналистов, помощник президента Хикмет Гаджиев в очередной раз выразил недовольство нашей страны и открытым текстом заявил, что доводы РФ не устраивают Азербайджан, попросив внести ясность в ситуацию с обеспечением Армении вооружением.

Ни для кого не является секретом, что Армения закупает оружие у ряда других стран. Почему же этот шаг России послужил причиной подобной ​​серьезной реакции и разочарования среди общественности и официальных лиц страны? Что стоит за данной ситуацией?

1-я причина

Как я уже упоминал выше, Азербайджан, будучи полностью приверженным принципам добрососедства и стратегического партнерства, не участвует ни в одном из проектов, направленных против России и не допускает действий, противоречащих национальным интересам соседней страны. Напротив, в отличие от нерешительной позиции форпоста – Армении, Азербайджан выступал в пользу России по многим спорным вопросам, включая состоявшееся в июне 2019 года голосование по поводу восстановления права голоса в ПАСЕ находившейся под санкциями РФ. Однако, несмотря на то, что Россия обладала информацией о том, что Армения является стороной, виновной в событиях в Товузе (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что Армения напала на Товуз), РФ не только не осудила данный факт, но и незамедлительно отправила оружие оккупанту. Такое отношение России к нашей стране недопустимо и оно полностью противоречит концепции стратегического партнерства. Вследствие этого, Азербайджан призывает прояснить этот вопрос.

2-я причина

Россия является одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели обязались выступить в роли беспристрастных и объективных посредников для обеспечения мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом, в частности, принципами Хельсинкского заключительного акта. Как может Россия, претендуя на роль объективного и беспристрастного посредника, заявлять с одной стороны об отсутствии альтернативы мирному урегулированию конфликта и неприемлемости применения силы и в то же время интенсивно, меняя 5 раз маршрут, направлять оружие оккупантам, занимающим 20% территории Азербайджана и пытающимся захватить новые земли в Товузе? К тому же в самый разгар Товузских боев. Это является показателем поддержки и стимулирования Россией, которая должна действовать как беспристрастный посредник в урегулировании конфликта путем переговоров, оккупации территорий Азербайджана Арменией.

Как может азербайджанская общественность молчать об этой несправедливости? И кто теперь может поверить в объективную и беспристрастную посредническую миссию России? России необходимо серьезно задуматься над этим.

3-я причина

Вооружая Армению, Россия не только нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в рамках своего посреднического мандата. Россия, предоставляя стране-оккупанту такой объем оружия (насколько нам известно, 500 тонн, но вполне вероятно, что реальные данные намного больше), также принимает активное участие в грубом нарушении Арменией соответствующих пунктов Договора об обычных вооруженных силах в Европе, вступившего в силу 9 ноября 1992 года. А это полностью противоречит военно-политическим обязательствам России перед ОБСЕ. Уверен, что наши дипломаты поднимут этот вопрос в соответствующих институтах ОБСЕ и потребуют объяснений по поводу нарушения международных обязательств.

Как минимум по этим трем вышеизложенным причинам Азербайджан имеет полное право потребовать от РФ предоставления убедительных доводов и удовлетворительного объяснения по поводу факта отправки вооружения в Армению. Теперь азербайджанская общественность с нетерпением ожидает, как Россия объяснит свою поддержку, оказываемую оккупации и оккупантам.

Азай Гулиев, Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики