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СНГ 08.09.2020 11:45

Финляндия сохраняет ограничения на границе с Россией

Власти Финляндии сохраняют ограничения на пересечение границы с Россией, сообщается на сайте посольства Финляндии в РФ.

"Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются. Сейчас действуют ограничения, вступившие в силу с 24 августа 2020 года, которые перечислены на сайте Пограничной охраны Финляндии", - говорится в сообщении.

В посольстве не уточнили, до какого времени продлеваются ограничения.

Ранее власти Финляндии продлевали ограничения на границе с Россией с 25 августа до 8 сентября.

Страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса 17 марта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГРАНИЦА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]