Финляндия сохраняет ограничения на границе с Россией

Власти Финляндии сохраняют ограничения на пересечение границы с Россией, сообщается на сайте посольства Финляндии в РФ.

"Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются. Сейчас действуют ограничения, вступившие в силу с 24 августа 2020 года, которые перечислены на сайте Пограничной охраны Финляндии", - говорится в сообщении.

В посольстве не уточнили, до какого времени продлеваются ограничения.

Ранее власти Финляндии продлевали ограничения на границе с Россией с 25 августа до 8 сентября.

Страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса 17 марта.