Нефть не знает, что хочет сегодня делать - аналитик

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу, однако их недельное падение может стать максимальным с июня, пишет Trading Economics.
Brent по итогам недели может потерять 6,3%, WTI - 5,9%, отмечает Market Watch.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 в пятницу составляет $40,19 за баррель, что на $0,13 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,44 (1,18%) - до $37,74 за баррель.
Ранее в ходе торгов оба контракта колебались между снижением и ростом.
"Нефть не знает, что хочет сегодня делать", - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя, который отметил, что нефтяные цены могут снизиться по итогам двух недель подряд впервые с апреля.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. При этом их рост наблюдался впервые за семь недель.
Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.
Продолжающееся распространение COVID-19 в мире остается основным сдерживающим фактором для спроса, отмечает S&P Global Platts. Число выявленных случаев заражения в мире недавно превысило 28 млн, более 907 тыс. инфицированных скончались.
"Коррекция на нефтяном рынке, по моему мнению, назрела, учитывая медленное восстановление спроса и рост предложения в краткосрочной перспективе. Однако среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы говорят об ограниченных понижательных рисках", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.
По его мнению, любые падения будут краткосрочными и вызваны настроениями на рынке, а к концу года нефть подорожает до $45 за баррель.
Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.
Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии
США скоро подготовят санкции против Беларуси и консультируются по этому вопросу с ЕС - госдеп
Минобороны Азербайджана: Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас
Турпоток из Азербайджана в Грузию за 8 месяцев сократился в 3,7 раза
В Ираке впервые за полгода после начала эпидемии провели пятничную молитву с участием тысяч верующих
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом
Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения - Трамп
Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори