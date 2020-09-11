Нефть не знает, что хочет сегодня делать - аналитик

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу, однако их недельное падение может стать максимальным с июня, пишет Trading Economics.

Brent по итогам недели может потерять 6,3%, WTI - 5,9%, отмечает Market Watch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 в пятницу составляет $40,19 за баррель, что на $0,13 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,44 (1,18%) - до $37,74 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта колебались между снижением и ростом.

"Нефть не знает, что хочет сегодня делать", - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя, который отметил, что нефтяные цены могут снизиться по итогам двух недель подряд впервые с апреля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. При этом их рост наблюдался впервые за семь недель.

Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Продолжающееся распространение COVID-19 в мире остается основным сдерживающим фактором для спроса, отмечает S&P Global Platts. Число выявленных случаев заражения в мире недавно превысило 28 млн, более 907 тыс. инфицированных скончались.

"Коррекция на нефтяном рынке, по моему мнению, назрела, учитывая медленное восстановление спроса и рост предложения в краткосрочной перспективе. Однако среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы говорят об ограниченных понижательных рисках", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По его мнению, любые падения будут краткосрочными и вызваны настроениями на рынке, а к концу года нефть подорожает до $45 за баррель.

Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.