Азербайджан в январе-августе снизил производство легковых автомобилей почти на 22%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-августе 2020 года составило 1,17 тыс. единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с январем-августом 2019 года сократилось на 21,8%.

Спад объясняется тем, что с апреля из-за ограничений по COVID-19 производство было остановлено и возобновлено лишь в июне.

В августе было произведено 96 автомобилей.

На складах на 1 сентября 2020 года имеется 119 единиц легковых автомобилей.

В то же время в производство тракторов, приостановленное в мае, возобновилось. В целом, в январе-августе в Азербайджане всего произведено 165 тракторов (спад на 79,8% по сравнению с 8 месяцами 2019 года). На складах на 1 сентября 2020 года имеется 144 трактора.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2019 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2,36 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. В 2019 году в Азербайджане также было произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%).

В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим из-за COVID-19.

Х.Насирзаде