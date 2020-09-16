Азербайджан в январе-августе снизил производство легковых автомобилей почти на 22%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-августе 2020 года составило 1,17 тыс. единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с январем-августом 2019 года сократилось на 21,8%.
Спад объясняется тем, что с апреля из-за ограничений по COVID-19 производство было остановлено и возобновлено лишь в июне.
В августе было произведено 96 автомобилей.
На складах на 1 сентября 2020 года имеется 119 единиц легковых автомобилей.
В то же время в производство тракторов, приостановленное в мае, возобновилось. В целом, в январе-августе в Азербайджане всего произведено 165 тракторов (спад на 79,8% по сравнению с 8 месяцами 2019 года). На складах на 1 сентября 2020 года имеется 144 трактора.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2019 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2,36 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. В 2019 году в Азербайджане также было произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%).
В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим из-за COVID-19.
Х.Насирзаде
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