В Азербайджане за 10 мес. произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей, на складах остается почти 500 транспортных средств

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-октябре 2023 году составило 2 376 ед., что на 45,4% больше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе произведено 195 автомобилей, феврале – 261, марте – 469 (самый высокий месячный показатель с начала 2023г – ИФ), апреле – 334, мае – 323, июне – 162, июле – 122, августе – 76 (самый низкий месячный показатель с начала 2023 года – ИФ), сентябре – 168, октябре - 266.
На складах производителей на 1 ноября 2023 года имеется 485 ед. легковых автомобилей (на 1 января 2023г – 270 автомобилей).
По данным статистики, в январе-октябре в стране произведен 580 трактор (рост 9%). На складах на 1 ноября 2023 года имеется 12 тракторов.
Кроме того, в январе-октябре произведено 307 ед. грузовых автомобилей (рост на 12,5%). На складах на 1 ноября 2023 года имеется 1 грузовик.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству легковых автомобилей: в Нефтчале, Гаджикабуле и Нахчыване. Еще один завод - в Гяндже - занимается производством сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.
Б.Рустамбеков
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