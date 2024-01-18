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Транспорт и связь 18.01.2024 17:12

Азербайджан в 2023г увеличил производство легковых автомобилей на 82%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2023 году составило 3,738 тыс. ед., что на 82,4% больше показателя 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе произведено 195 автомобилей, феврале – 261, марте – 469, апреле – 334, мае – 323, июне – 162, июле – 122, августе – 76 (самый низкий месячный показатель с начала 2023 года – ИФ), сентябре – 168, октябре – 266, ноябре – 703 (самый высокий месячный показатель с начала 2023г – ИФ), в декабре - 659.

На складах производителей на 1 января 2024 года имеется 17 ед. легковых автомобилей (на 1 января 2023г – 270 автомобилей).

По данным статистики, в прошлом году в стране произведены 662 трактора (рост 12,6%). На складах на 1 января 2024 года имеется 10 тракторов.

Кроме того, в 2023 году произведено 799 ед. грузовых автомобилей (рост на 88,4%).

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству легковых автомобилей: в Нефтчале, Гаджикабуле и Нахчыване. Еще один завод - в Гяндже - занимается производством сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, АВТОМОБИЛИ


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