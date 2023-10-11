В Азербайджане за 9 мес. произведено более 2,1 тыс. легковых автомобилей, на складах остается около 500 транспортных средства

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-сентябре 2023 году составило 2 110 ед., что на 39,7% больше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе произведено 195 автомобилей, феврале – 261, марте – 469, апреле – 334, мае – 323, июне – 162, июле – 122, августе – 76 (самый низкий месячный показатель с начала 2023 года – ИФ), сентябре - 168.
На складах производителей на 1 октября 2023 года имеется 497 ед. легковых автомобилей (на 1 января 2023г – 270 автомобилей).
По данным статистики, в январе-сентябре в стране произведен 541трактор (рост 10,6%). На складах на 1 октября 2023 года имеется 12 тракторов.
Кроме того, в январе-сентябре произведено 285 ед. грузовых автомобилей (рост на 13,5%). На складах на 1 октября 2023 года имеется 9 грузовиков.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству легковых автомобилей: в Нефтчале, Гаджикабуле и Нахчыване. Еще один завод - в Гяндже - занимается производством сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.
Б.Рустамбеков
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