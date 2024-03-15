Азербайджан в январе-феврале увеличил производство легковых автомобилей на 26%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составило 574 ед., что на 25,9% больше января-февраля 2023 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе произведено 406 единиц, в феврале – 168.
На складах производителей на 1 марта 2024 года имеется 232 ед. легковых автомобилей (на 1 февраля 2024г – 266 автомобилей).
По данным статистики, в январе-феврале в стране произведены 112 тракторов (спад на 31,7%). На складах на 1 марта 2024 года имеется 10 тракторов.
Кроме того, в январе произведено 149 ед. грузовых автомобилей (рост на 33%). На складах на 1 марта 2024 года имеется 64 грузовика.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству легковых автомобилей: в Нефтчале, Гаджикабуле и Нахчыване. Еще один завод - в Гяндже - занимается производством сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2023 году составило 3 738 единиц, что на 82,4% больше показателя 2022 года.
Б.Рустамбеков
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