Азербайджан в январе-феврале увеличил производство легковых автомобилей на 26%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составило 574 ед., что на 25,9% больше января-февраля 2023 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе произведено 406 единиц, в феврале – 168.

На складах производителей на 1 марта 2024 года имеется 232 ед. легковых автомобилей (на 1 февраля 2024г – 266 автомобилей).

По данным статистики, в январе-феврале в стране произведены 112 тракторов (спад на 31,7%). На складах на 1 марта 2024 года имеется 10 тракторов.

Кроме того, в январе произведено 149 ед. грузовых автомобилей (рост на 33%). На складах на 1 марта 2024 года имеется 64 грузовика.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству легковых автомобилей: в Нефтчале, Гаджикабуле и Нахчыване. Еще один завод - в Гяндже - занимается производством сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2023 году составило 3 738 единиц, что на 82,4% больше показателя 2022 года.

Б.Рустамбеков